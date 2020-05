Mi Band 5 to opaska Xiaomi, która jest blisko. Pojawiły się nowe informacje, które obejmują tryby sportowe. Ich liczba zostanie zwiększona do 11 z obecnych 6. Wiemy, że Xiaomi Mi Band 5 otrzyma śledzenie takich aktywności, jak joga czy skakanka. Premiera nowej opaski chińskiego giganta zbliża się wielkimi krokami.

Xiaomi Mi Band 5 jest obiektem coraz częstszych przecieków. Ostatnio mogliśmy oglądać opaskę na nowych zdjęciach. Teraz dowiadujemy się, że pojawią się nowe tryby sportowe. Wcześniejsza generacja gadżetu pozwalała śledzić sześć aktywności. W najnowszej odsłonie będzie ich łącznie jedenaście.

W sieci pojawił się zrzut ekranowy, który widzicie poniżej. Prezentuje on łącznie jedenaście aktywności, które będzie śledzić Xiaomi Mi Band 5. te nowe tryby sportowe i wśród nich są m.in. joga, rowerek stacjonarny, skakanka czy maszyna do wiosłowania. Możliwości będzie więc więcej. Nowe wearable to także inne nowości, które zostaną wprowadzone w tym roku.

Xiaomi Mi Band 5 to nie tylko nowe tryby sportowe

Plotki mówią, że Xiaomi Mi Band 5 zostanie ulepszony także pod kątem hardware. Ma dostać większy ekranik o przekątnej 1,2 cala i pewnie większej rozdzielczości obrazu. Następnie mamy wbudowany czujnik natlenienia krwi. Mówi się także o NFC zapewniającym zgodność z Google Pay. Na to jednak w rzeczywistości zapewne nie ma co liczyć.

Xiaomi Mi Band 5 według ostatnich plotek ma zadebiutować w przyszłym miesiącu lub lipcu. Dokładny debiut nie jest jednak znany. Sprzęt najpierw będzie dostępny w sprzedaży na terenie Chin. Z czasem urządzenie pojawi się także w sklepach na terenie Starego Kontynentu. Podobną opaskę szykuje także Oppo.



