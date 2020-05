Gear S3 i Sport dostają Bixby oraz funkcje z Galaxy Watch Active 2

Gear S3 i Gear Sport to starsze smartwatche marki Samsung, które właśnie otrzymują dostęp do asystenta Bixby. Wprowadza go aktualizacja, która dodaje też pewne inne funkcje z Galaxy Watch Active 2. Wśród nich są nowe emotki. Nie zabrakło również udoskonaleń dla już istniejących opcji, w tym Always on Display.