Xiaomi Mi TV Stick to niewielka przystawka na telewizory, która zamieni je w Smart TV. Sprzęt już pojawiał się w przeciekach i pewne plotki mówią o tym, że będzie to gadżet z systemem Android TV. Teraz dowiadujemy się, kiedy ma odbyć się premiera. Tym razem są to oficjalne informacje, które przekazał indyjski oddział firmy.

Xiaomi Mi V Stick ma premierę dokładnie 8 maja. Tego dnia odbędzie się indyjska premiera modeli Mi 10 i nowa przystawka zostanie zaprezentowana wraz z nimi. Poniżej teaser, który firma opublikowała na Twitterze. Pokazuje on, że będzie to sprzęt mający tchnąć nowe życie w starsze telewizory.

Imagine watching all that amazing content on #Internet on your TV.

Imagine turning your TV into a #SmartTV.😎

Mi fans, we’re launching one more device with #Mi10 on May 8. Leave your guesses in comments.

Tag your friends who need to turn their TV into a Smart TV. pic.twitter.com/MtvmRQQUDh

— Mi India (@XiaomiIndia) May 6, 2020