Amazfit Bip S to nowy smartwatch Huami, który firma zaprezentowała w trakcie targów CES 2020. Teraz sprzęt trafia do sprzedaży w Chinach, gdzie jego cena jest naprawdę atrakcyjna. Zegarek Amazfit Bip S będzie można zakupić w czterech wariantach kolorystycznych obudowy. Zobaczmy, co urządzenie ma do zaoferowania.