Realme Watch to tani smartwatch submarki Oppo, który jest blisko. Będzie to prostszy gadżet bez systemu Wear OS, a dla tańszych zegarków. W sieci pojawiły się render prezentujący urządzenie oraz zrzuty ekranowe prezentujące UI oprogramowania. Możemy też zapoznać się z częściową specyfikacją techniczną.

Realme Watch to zegarek, którego premiera musi być blisko. Będzie to tani smartwatch, na którego pokładzie nie znajdziemy systemu Wear OS. To prostsze urządzenie i teraz mamy okazję zobaczyć je na renderze. Ponadto pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna oraz zrzuty ekranowe z UI systemu zegarka.

Realme Watch ma 1,4-calowy ekranik TFT LCD o rozdzielczości 320 x 320 pikseli. Następnie mamy baterię o pojemności 160 mAh, która za zapewnić do tygodnia pracy (przeciętne użytkowanie) lub do 24 godzin w przypadku ciągłego mierzenia pulsu. Smartwatch ma też moduł Bluetooth 5.0, a obudowa spełnia założenia normy ochronnej IP68. Poniżej render i zrzuty ekranowe z UI oprogramowania.

Na razie nie wiadomo, czy ten tani smartwatch rzeczywiście będzie nazwany jako Realme Watch. Jest to jednak bardzo prawdopodobne. Data premiery oraz cena na razie pozostają tajemnicą. Znane dane techniczne zegarka, które nie są jeszcze kompletne, znajdziecie poniżej.

Z szeroką ofertą smartbandów zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Realme Watch – dane techniczne

1,4-calowy ekranik TFT LCD o rozdzielczości 320 x 320 pikseli

Bluetooth 5.0

Bateria o pojemności 160 mAh

Pulsometr

Akcelerometr

Bluetooth 5.0

Obudowa spełniająca założenia normy IP68

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: XDA-Developers