Amazfit X z datą premiery. Huami zaprezentuje futurystyczny smartwatch

Amazfit X to futurystyczny smartwatch Huami, którego premiera jest blisko. Poznaliśmy datę premiery. Akcja crowdfundingowa na IndieGoGo, gdzie będzie prowadzona zbiórka, rozpocznie się za dwa dni. Wtedy dowiemy się, jaka będzie cena Amazfit X, bo na razie jest tajemnicą. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Amazfit X to urządzenie, które Huami zapowiedziało już w zeszłym roku. Cały czas czekamy na premierę, a ta jest coraz bliżej. Chiński producent poinformował, że zbiórka crowdfundingowa dla tego sprzętu zostanie uruchomiona już 28 kwietnia. To futurystyczny smartwatch, który zapowiada się naprawdę ciekawie.

Cena Amazfit X na razie nie jest znana. Poznamy ją w dniu uruchomienia przez Huami zbiórki. Wiemy jednak, co to urządzenie ma do zaoferowania. Futurystyczny smartwatch ma ciekawy, zakrzywiony ekran. To panel AMOLED o przekątnej 2,07 cala i rozdzielczości 326 ppi oraz 100% pokryciu z gamą kolorów NTSC. Zegarek ma także zakrzywioną baterię, która ma zapewnić do siedmiu dni pracy. Wiemy też, że na pokładzie jest pulsometr.

Amazfit X to jeden z wielu smartwatchy Huami na 2020 rok

Amazfit X to jeden z licznych zegarków, które szykuje na ten rok firma. W tegorocznym portfolio Huami pojawią się także inne modele. Niedługo zobaczymy też smartwatche Bip Lite 1s czy Ares. Ponadto firma szykuje się także do premiery tańszych urządzeń naręcznych. W tym wyczekiwanego przez wiele osób Xiaomi Mi Band 5.

