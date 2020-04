Amazfit Bip Lite 1s z datą premiery. Smartwatch, który wytrzyma 30 dni

Amazfit Bip Lite 1s to nowy smartwatch Huami, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Zegarek ma zaoferować bardzo długi czas pracy na baterii. Nawet do 30 dni na jednym naładowaniu akumulatora. Cena modelu Amazfit Bip Lite 1s powinna być niska. Nie będzie to wearable w wygórowanej kwocie.