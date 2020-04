Chromecast z gorszą jakością dla Ambient Mode i pokazu zdjęć

Chromecast to użyteczne narzędzie, które oferuje dostęp do funkcji Ambient Mode. Niestety, Google z racji obecnej sytuacji wprowadza zmiany, które sprawią, że spadnie jakość dla zdjęć. Dotyczy to takich opcji jak pokaz zdjęć i prędkości zmiany fotografii. Zmiany mają zostać wprowadzone w ciągu kilki najbliższych dni.