Xiaomi Mi Watch to smartwatch, który już wcześniej otrzymywał uaktualnienia oprogramowania. Teraz pojawia się nowa aktualizacja, która skupia się na asystencie głosowym XiaoAI. Nowy update wprowadza głosy do wyboru. Ponadto użytkownicy zegarka Xiaomi Mi Watch dostają dostęp do nowości w postaci szybkich akcji.

Xiaomi Mi Watch, który od kilku tygodni dostępny jest także w specjalnej edycji, doczekał się nowego uaktualnienia oprogramowania. To już kolejna aktualizacja, którą otrzymuje smartwatch. Tym razem firma skupiła się na nowościach, które obejmują XiaoAI. To asystent głosowy Chińczyków.

Nowa aktualizacja dla Xiaomi Mi Watch wprowadza trzy głosy do wyboru dla XiaoAI – dwa kobiece i męski. Następnie mamy szybkie akcje. Dostęp do nich można uzyskać po wybudzenia asystenta i gestem przesunięcia do góry. Będą też oferowane sugestie w zależności od tego, jak się używa zegarka. Wprowadzone też nowe menu umiejętności.

Xiaomi Mi Watch otrzymuje nową aktualizację drogą OTA. To oznacza, że można ja pobrać na zegarku drogą bezprzewodową. Smartwatch Chińczyków nie trafił jeszcze do oficjalnej dystrybucji w Polsce. Nie wiadomo, kiedy może to ulec zmianie. Dane techniczne zegarka Xiaomi Mi Watch znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi Watch – dane techniczne

1,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 368 x 448 piksel (326 ppi)

procesor Qualcomm Snapdragon Wear 3100

1 GB pamięci operacyjnej RAM

8 GB miejsca na dane

bateria o pojemności 570 lub 590 mAh (do 36 godzin pracy)

Bluetooth 4.2

Wi-Fi b/g/n

GPS

NFC

LTE z eSIM

pulsometr

44 g

44,69 x 36,92 mm

MIUI for Watch na Wear OS

źródło: ITHome