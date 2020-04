Mi Band 4 i Mi Band 3 to popularne opaski Xiaomi, które cały czas są udoskonalane. Najnowsza aktualizacja Mi Fit wprowadza ciekawą funkcję. To odblokowywanie laptopów z Windows 10. Xiaomi na razie taką nowość oddaje w ręce użytkowników z Indii. Jednak z czasem pewnie zostanie wprowadzona też na innych rynkach.

Mi Band 4 i Mi Band 3 to opaski dla aktywnych marki Xiaomi, które odniosły przeogromny sukces. Teraz dowiadujemy się, że pojawiła się aktualizacja Mi Fit. Ta dodaje ciekawą opcję. To odblokowywanie laptopów z Windows 10 z użyciem wearable. Możliwe to jest po aktualizacji firmware.

Aktualizacja Mi Fit wprowadza wersję z numerkiem 4.0.17. W jej wykazie zmian czytamy o wsparciu dla logowania przez Apple ID oraz poprawkach błędów i udoskonaleniach obejmujących wrażenia użytkowników. Po uaktualnieniu Mi Band 4 dostaje firmware oznaczony numerkiem V1.0.9.42. To właśnie wtedy pojawia się wspomniane odblokowywanie urządzeń z Windows 10. Z czego jednak na razie nie skorzystamy.

Odblokowywanie urządzeń z Windows 10 w Mi Band 4 i Mi Band 3 tylko w Indiach

Niestety, funkcja na razie została udostępniona tylko na terenie Indii. To użytkownicy Mi Bandów 3 oraz 4 z tego kraju skorzystają z nowego rozwiązania i wiemy, że działa to tylko w połączeniu z Windows 10. Starsze wersje systemów operacyjnych nie są obsługiwane. Pewnie za jakiś czas opcje te zostaną wprowadzone także na innych rynkach. Nie wiadomo, kiedy to jednak może nastąpić. Pewnie nie na dniach.

