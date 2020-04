Redmi Band to nowa opaska dla aktywnych submarki Xiaomi, którą zapowiedziano w trakcie Mi Fan Festival. Urządzenie ma 1,08-calowy, kolorowy ekranik oraz baterię mającą zapewnić do 14 dni pracy. Cena Redmi Band jest bardzo niska. Jest to gadżet jeszcze tańszy od niedrogich Xiaomi Mi Bandów. Rzućmy sobie na niego okiem.