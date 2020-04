Mi AirDots Pro 2s to słuchawki bezprzewodowe, które Xiaomi dodało do oferty przy okazji premiery opaski Redmi Band. To uaktualniona wersja gadżetu z 2019 roku. Cena to 399 juanów, czyli około 240 złotych. Sprzedaż w Państwie Środka rozpocznie się 9 kwietnia.

Słuchawki bezprzewodowe Mi AirDots Pro 2s mają 14,2-mm przetworniki i obsługują gesty. W ten sposób można sterować utworami oraz zmieniać głośność. Jest też wsparcie dla LDHC i moduł Bluetooth 5.0. Na telefonach z MIUI parują się automatycznie po wyjęciu z pudełka.

Mi AirDots Pro 2s na jednym naładowaniu pozwolą na 5 godzin słuchania muzyki. Pudełeczko ładujące wydłuża ten czas do łącznie 24 godzin. Akcesorium można ładować bezprzewodowo lub z użyciem kabla USB C. Są też podwójne mikrofony.

Xiaomi Mi AirDots Pro 2s – dane techniczne

14,2-mm przetworniki

podwójne mikrofony

bateria zapewniająca do 5 godzin słuchania (24 h z pudełeczkiem)

Bluetooth 5.0

4,5 g (słuchawka), 52 g (pudełeczko)

ładowanie bezprzewodowe lub przez USB C

zgodność z telefonami z Androidem i iOS

sterowanie dotykiem

