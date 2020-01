Oppo Watch to smartwatch chińskiej marki, który będzie rywalizować o portfele klientów z Xiaomi Mi Watch. Mamy okazję zobaczyć pierwszy render. Na nim widać, że Oppo Watch ma zakrzywiony ekran i dwa przyciski. Pomiędzy nimi wearable ma otwór i jest to prawdopodobnie mikrofon. Możliwe, że otrzyma eSIM.

Oppo Watch wkrótce powalczy o portfele klientów z Xiaomi Mi Watch, który niedawno doczekał się także edycji Color. Wiemy też, że własny smartwatch szykuje również Redmi. Tymczasem mamy okazję zobaczyć render prasowy zegarka chińskiej marki. Opublikował go na łamach społecznościówki Weibo jeden z wiceprezesów, Brian Shen.

Oppo Watch jest trochę podobny do Xiaomi Mi Watch, gdyż oba zegarki kojarzą się ze smartwatchami Apple. Wykorzystano tutaj prostokątny wyświetlacz, który ma zakrzywione krawędzie. Wygląda to naprawdę ciekawie. Następnie mamy dwa przyciski. Cyfrowej koronki tu nie ma. Jednak jeśli przyjrzymy się zegarkowi z bliska, to można na boku zobaczyć mały otwór. Prawdopodobnie jest to mikrofon, który pozwoli na prowadzenie rozmów. Czy jednak będzie to możliwe bez łączenia ze smartfonem? Tego na razie nie wiadomo. Urządzenie skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic.

Oppo Watch jest ładniejszy od Xiaomi Mi Watch

W moim osobistym odczuciu Oppo Watch prezentuje się lepiej od Xiaomi Mi Watch. Zegarek jest naprawdę ładny, choć tutaj warto mieć na uwadze, że produkty często na renderach wyglądają lepiej niż w rzeczywistości. Więc z ostateczną oceną trzeba będzie poczekać do premiery. Ta może odbyć się w trakcie lutowych targów elektroniki MWC 2020 w Barcelonie. Wcześniej potwierdzono, że debiut planowany jest na ten kwartał.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Weibo