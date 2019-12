AirPods Pro i AirPods 2 to popularne słuchawki bezprzewodowe Apple. Firma udostępniła dla nich aktualizację firmware w postaci buildu oznaczonego 2C54. Nowe uaktualnienie można już zainstalować. Nie wiadomo jednak, co Apple zmieniło w aktualizacji. Takich informacji nie ujawniono.

AirPods Pro i AirPods 2 to tegoroczne słuchawki bezprzewodowe Apple, które właśnie otrzymały aktualizację oprogramowania. Wcześniej pierwsze miały firmware oznaczony ciągiem znaków 2B588, a drugie 2A364. Po zainstalowaniu uaktualnienia będzie to wersja oznaczona jako 2C54.

Chcąc zainstalować nowe oprogramowanie dla słuchawek Apple, należy umieścić je w etui ładującym i podłączyć do źródła zasilania. Następnie trzeba je połączyć z iPhone’em czy innym urządzeniem. To powinno przyspieszyć proces aktualizacji firmware. Sprawdzenie wersji oprogramowania również jest proste. Trzeba tylko wykonać poniższe czynności.

Chcąc zobaczyć, jaka wersja firmware znajduje się w słuchawkach, należy upewnić się, że słuchawki są połączone z urządzeniem z iOS. Następnie udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne, To urządzenie… i odnaleźć AirPods oraz pole z wersją firmware.

Nie wiadomo, co wprowadza aktualizacja firmware dla AirPods Pro i AirPods 2

Apple nie udostępniło informacji o tym, co dodano w nowym firmware dla słuchawek bezprzewodowych. Zapewne są to jakieś poprawki błędów lub aktualizacja mająca poprawić niezawodność urządzenia. Szczegóły nie są jednak znane, bo nie udostępniono żadnego wykazu zmian. Warto dodać, że tego typu uaktualnienia, podobnie jak w przypadku innych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka, udostępniane są drogą bezprzewodową, czyli są to aktualizacje OTA.

